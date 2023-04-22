تايلاند تحذر من طقس شديد الحرارة في عشرات الأقاليم

حذرت السلطات التايلاندية اليوم السبت السكان في عدة مناطق في البلاد، بما في ذلك العاصمة بانكوك، من الخروج إلى الشوارع بسبب الطقس شديد الحرارة.

وشهدت أجزاء من آسيا ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة هذا الشهر، إذ سجلت بعض البلدان درجات حرارة قياسية. وفي بنجلادش وأجزاء من الهند، تؤدي درجات الحرارة الشديدة إلى زيادة الطلب على الطاقة، مما يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي ونقص إمدادات الكهرباء لملايين الأشخاص.

ووفقا لإدارة الأرصاد الجوية، وصلت درجات الحرارة إلى 42 درجة مئوية في منطقة بانجنا في بانكوك، فيما سجل مؤشر الحرارة -الذي يتضمن نسبة الرطوبة ودرجة الحرارة المحسوسة- 54 درجة مئوية.

وحذرت السلطات السكان من أي أنشطة خارج المباني ومن خطر الإصابة بضربة شمس.

وقالت إدارة الوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها في تايلاند إن درجات الحرارة ستتجاوز 40 درجة مئوية في 28 إقليما على الأقل اليوم السبت.

وقال المتحدث باسم الحكومة أنوتشا بوراباتشيسري إن موجة الحرارة الشديدة الأخيرة تسببت في استهلاك قياسي للكهرباء، إذ استهلكت البلاد أكثر من 39 ألف ميجاوات في السادس من أبريل نيسان متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 32 ألف ميجاوات في أبريل نيسان من العام الماضي.

وقالت ماتيني يوشاروين الباحثة المتخصصة في دراسة التغير المناخي في إحدى جامعات تايلاند لرويترز “ما يحدث الآن سببه تغير المناخ الذي يسفر عن (طقس) غير طبيعي وظاهرة يطلق عليها الطقس المتطرف”.