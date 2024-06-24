تايلاند تعتزم استئناف إرسال عمال زراعيين إلى إسرائيل للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر

قالت وزارة العمل التايلاندية، اليوم الاثنين: “إن بانكوك ستستأنف إرسال عمال للعمل في قطاع الزراعة بإسرائيل هذا الأسبوع بعد توقف دام ثمانية أشهر، وذلك بهدف الوصول بعدد العاملين التايلانديين في إسرائيل إلى أكثر من 10 آلاف بحلول نهاية العام”.

وكان عدد التايلانديين العاملين في قطاع الزراعة في إسرائيل يبلغ نحو 30 ألفاً قبل اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وكانوا يشكلون واحدة من أكبر جماعات العمال من المهاجرين.

وتقول الحكومة التايلاندية: “إن عملية السابع من أكتوبر/ تشرين الأول أدت إلى مقتل 39 تايلانديا واحتجاز 32 آخرين كرهائن. ويُعتقد أن ستة منهم ما زالوا محتجزين”.

وأضافت وزارة العمل في بيان “طلبت الحكومة (التايلاندية) من نظيرتها الإسرائيلية أن تتعاونا للمساعدة في التأكد من اهتمام أرباب الأعمال بسلامة العمال التايلانديين”.

وستغادر الدفعة الأولى المكونة من نحو 100 عامل العاصمة بانكوك غدا الثلاثاء تليها مجموعة أخرى في أوائل يوليو/ تموز.

ويسعى عدد كبير من التايلانديين، ولا سيما من المناطق الريفية في الشمال الشرقي من البلاد، إلى الحصول على عمل في إسرائيل بفضل ارتفاع الأجور وباعتبار أن ذلك فرصة للتخلص من الديون المتراكمة عليهم.