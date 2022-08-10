الأربعاء 12 محرم 1444 ﻫ - 10 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تايلاند تعلن عن سبب زيارة رئيس سيريلانكا المخلوع للبلاد

منذ 23 دقيقة
علم تايلاند

علم تايلاند

A A A
طباعة المقال

قالت وزارة الخارجية التايلاندية الأربعاء إن البلاد تلقت طلبا من رئيس سريلانكا السابق جوتابايا راجاباكسا لزيارتها وإنه ليس لديه نية لطلب اللجوء السياسي.

وقال المتحدث باسم الوزارة تاني سانجرات إن تايلاند لا ترى مشكلة في دخول راجاباكسا بجواز سفر دبلوماسي، وهو ما قد يسمح له بالبقاء لمدة 90 يوما، ولم يذكر المتحدث موعد الزيارة التي ينوي راجاباكسا القيام بها.

هذا وكان سابقاً قد قال مصدران إن رئيس سريلانكا المخلوع جوتا بايا راجاباكسا من المتوقع أن يصل إلى تايلاند غدا الخميس 11 أغسطس، سعيا للحصول على إقامة مؤقتة في دولة أخرى بجنوب شرق آسيا بعدما فر من بلاده الشهر الماضي وسط احتجاجات حاشدة.

وفر راجاباكسا إلى سنغافورة في 14 يوليو تموز عبر جزر المالديف بعد اضطرابات غير مسبوقة، فجرتها أسوء أزمة اقتصادية تشهدها سريلانكا في سبعة عقود وبعد أيام من اقتحام آلاف المحتجين مقر إقامته الرسمي ومكتبه.

وقال مصدران، رفضا الكشف عن هويتهما، إن الرئيس السابق من المتوقع أن يغادر سنغافورة ويتوجه إلى العاصمة التايلاندية بانكوك غدا الخميس.

ولم تعلق وزارة الخارجية السريلانكية على طلبات للتعليق. وقالت المتحدثة باسم الحكومة التايلاندية راتشادا تاناديريك لرويترز “لا تعليق”.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

القمر الصناعي خيام
السفارة الروسية تكذب إيران: القمر الصناعي "خيام" صناعة روسية
رئيس البيرو بيدرو كاستيلو
الشرطة في البيرو تبحث عن امرأة بالقصر الرئاسي.. وما علاقة الرئيس؟
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال قمة جدة
الكاظمي: لا خيار سوى الحوار بين الكتل السياسية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه
مخيمات اللاجئين الفلسطينين في لبنان
اغتيال مسؤول فلسطيني في لبنان
فقدان الوزن- تعبيرية
فاكهة ذات مفعول "عجيب" لإنقاص الوزن.. تناولها قبل كل وجبة!