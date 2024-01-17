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تايلاند.. مقتل نحو 20 شخصا في انفجار بمصنع للألعاب النارية

منذ 37 دقيقة
شخاص يقفون بالقرب من الحطام في أعقاب انفجار مصنع للألعاب النارية في مقاطعة سوفانبوري في تايلاند

شخاص يقفون بالقرب من الحطام في أعقاب انفجار مصنع للألعاب النارية في مقاطعة سوفانبوري في تايلاند (رويترز)

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قالت الشرطة في تايلاند إن نحو 20 شخصا قتلوا في انفجار اليوم الأربعاء بمصنع للألعاب النارية إلى الشمال من العاصمة بانكوك.

وأوضحت الشرطة أنه لم يتضح على الفور سبب الحادث الذي وقع عصرا في إقليم سوفان بوري على بعد نحو 120 كيلومترا شمالي بانكوك.

وقال ناتابات سوانبراتيب حاكم الإقليم لرويترز إن السلطات لم تعثر على ناجين حتى الآن.

وقال الكولونيل في الشرطة ثيرابوج راوانغبان لفرانس برس: “سقط قتلى ونتحقق من عددهم.. لا نرى أضرارا أخرى في المنازل أو في أوساط السكان” الذين يعيشون على مقربة من الموقع، ولم تتضح أسباب وقوع الانفجار.

وأظهرت صور نشرها جهاز الإنقاذ المحلي حطاما معدنيا على الأرض وسط تصاعد لأعمدة الدخان الكثيف.

وتشهد تايلاند بشكل متكرر انفجارات تقع في المعامل التي تنتج المفرقعات والألعاب النارية.

ولقي 10 أشخاص حتفهم وجرح أكثر من 100 عندما وقع انفجار في معمل للألعاب النارية في بلدة سونغاي كولوك في محافظة ناراثيوات الجنوبية العام الماضي.

كما تعد تدابير السلامة متراخية في قطاع البناء في المملكة الواقعة في جنوب شرق آسيا، حيث تكثر الحوادث المميتة.

    المصدر :
  • رويترز

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