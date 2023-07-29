السبت 11 محرم 1445 ﻫ - 29 يوليو 2023 |
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تايلاند.. مقتل 9 أشخاص في انفجار مستودع مفرقعات

منذ 17 ثانية
انفجار مصنع في تايلاند- أرشيفية

انفجار مصنع في تايلاند- أرشيفية

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قال مسؤولون إن ما لا يقل عن تسعة أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من 100 عندما انفجرت مفرقعات مخزنة في مستودع بجنوب تايلاند، السبت.

وقال سانان فونجاكسورن حاكم إقليم ناراتيوات لرويترز إن المفرقعات انفجرت وأشعلت حريقا في مستودع غير حاصل على تصريح في سوق مونو بمنطقة سو نجاي كولوك بالإقليم الجنوبي المتاخم لماليزيا.

وأضاف “هناك تسعة قتلى الآن، لكن ربما يكون هناك المزيد إذ عُثر على بقايا بشرية مجهولة”.

وأوضح سانان أن نحو 115 شخصا أصيبوا ونُقلوا إلى المستشفيات، مضيفا أن 106 منهم عادوا إلى منازلهم.

وقال إن الانفجار ألحق أضرارا بأكثر من 200 منزل يحيطون بالمستودع، مما أثر على 365 شخصا، وانتقلت أسر يتراوح عددها بين 20 و30 للعيش في مأوى.

وأضاف أن “الحريق تحت السيطرة وستحقق الشرطة بدقة في السبب مجددا”.

    المصدر :
  • رويترز

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