تايوان: الصين تواصل أنشطتها العسكرية قرب الجزيرة

قالت وزارة الدفاع التايوانية إنه تم رصد 51 طائرة صينية وست سفن صينية حول تايوان، الخميس، فيما تواصل بكين أنشطتها العسكرية بالقرب من الجزيرة.

ومن بين ذلك 25 طائرة عبرت الخط الفاصل لمضيق تايوان، والذي يعتبر في الأوقات العادية حدا غير رسمي بين الجانبين، أو حلقت إلى منطقة الدفاع الجوي التايوانية.

وأجرت الصين، التي تعتبر تايوان إقليمًا تابعا لأراضيها، مناورات حربية وتدريبات عسكرية حول الجزيرة هذا الشهر للتعبير عن غضبها من زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي “نانسي بيلوسي” إلى تايبه.

واشنطن ترد على الصين

أعلن “دانييل كريتنبرينك”، كبير الدبلوماسيين الأميركيين لشؤون شرق آسيا، أن جهود الصين الرامية لإخضاع وتقويض صمود تايوان قد تسفر عن حسابات خاطئة، وأنه من المرجح أن تستمر حملة الضغط.

وفي حديثه عبر الهاتف، قال كريتنبرينك، مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادي، إن الصين استخدمت رحلة بيلوسي ذريعة لتغيير الوضع الراهن، مما يعرض السلام للخطر.

وأضاف أن “هذه الإجراءات جزء من حملة ضغط مكثفة من جانب جمهورية الصين الشعبية ضد تايوان، والتي نتوقع أن تستمر في التكشف في الأسابيع والأشهر المقبلة”، مشيرًا الى أن “الهدف من هذه الحملة واضح وهو ترهيب تايوان وإخضاعها وتقويض صمودها”.