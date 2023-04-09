تايوان.. الصين تواصل ‏تدريباتها ‏العسكرية

ذكرت وزارة الدفاع التايوانية أن الصين تواصل تدريباتها العسكرية بالقرب من تايوان وأرسلت عدة طائرات مرة أخرى اليوم الأحد.
وأضافت الوزارة في بيان أن “تايوان تراقب أيضا الأنشطة الصاروخية للصين وأن قوات الدفاع الجوي التايوانية على درجة عالية من اليقظة”.
كانت الوزارة قالت في وقت سابق إنها رصدت في الساعات الأربع والعشرين الماضية 71 طائرة للقوات الجوية الصينية وتسع سفن من قوات البحرية حول الجزيرة.
كذلك أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنها “رصدت تسع سفن حربية و58 طائرة صينية حول الجزيرة”، في اليوم الثاني من مناورات تنظمها بكين في المنطقة.
وقالت الوزارة إنها تراقب “تحركات الجيش الصيني من خلال نظام رصد واستطلاع استخباراتي مشترك”، مؤكدة أن الطائرات الحربية التي رُصدت حتى الساعة 12,00 (04,00 ت غ) هي مقاتلات وقاذفات.
وشملت التدريبات العسكرية الصينية حول تايوان “محاكاة لضربات دقيقة مشتركة ضد أهداف رئيسية في الجزيرة والمياه المحيطة” بها، كما ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية الأحد.
وقالت قناة التلفزيون العامة الصينية “سي سي تي في” إن القوات الجوية نشرت عشرات الطائرات “لتحلق في المجال الجوي المستهدف”، بينما نفذت القوات البرية تدريبات على ”ضربات دقيقة متعددة الأهداف”.