تايوان.. الصين تواصل ‏تدريباتها ‏العسكرية

ذكرت وزارة الدفاع التايوانية أن الصين تواصل ‏تدريباتها ‏العسكرية بالقرب من تايوان وأرسلت عدة طائرات ‏مرة أخرى ‏اليوم الأحد.‏

وأضافت الوزارة في بيان أن “تايوان تراقب أيضا ‏الأنشطة ‏الصاروخية للصين وأن قوات الدفاع الجوي التايوانية ‏على ‏درجة عالية من اليقظة”.‏

كانت الوزارة قالت في وقت سابق إنها رصدت في ‏الساعات ‏الأربع والعشرين الماضية 71 طائرة للقوات الجوية ‏الصينية ‏وتسع سفن من قوات البحرية حول الجزيرة.‏

كذلك أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنها “رصدت تسع سفن ‏حربية و58 طائرة صينية حول الجزيرة”، في اليوم الثاني من ‏مناورات تنظمها بكين في المنطقة.‏

وقالت الوزارة إنها تراقب “تحركات الجيش الصيني من خلال ‏نظام رصد واستطلاع استخباراتي مشترك”، مؤكدة أن ‏الطائرات الحربية التي رُصدت حتى الساعة 12,00 ‏‏(04,00 ت غ) هي مقاتلات وقاذفات.‏

وشملت التدريبات العسكرية الصينية حول تايوان “محاكاة ‏لضربات دقيقة مشتركة ضد أهداف رئيسية في الجزيرة ‏والمياه المحيطة” بها، كما ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية ‏الأحد.‏

وقالت قناة التلفزيون العامة الصينية “سي سي تي في” إن ‏القوات الجوية نشرت عشرات الطائرات “لتحلق في المجال ‏الجوي المستهدف”، بينما نفذت القوات البرية تدريبات على ‏‏”ضربات دقيقة متعددة الأهداف”.‏