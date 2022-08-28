تايوان: الصين لا تزال تنفذ أنشطة عسكرية حول الجزيرة

قالت وزارة الدفاع التايوانية إنها رصدت 23 طائرة صينية وثماني سفن صينية تنفذ أنشطة حول تايوان اليوم الأحد، في الوقت الذي تواصل فيه بكين أنشطتها العسكرية بالقرب من الجزيرة.

وأضافت الوزارة أن الأنشطة تضمنت اختراق سبع طائرات صينية للخط الأوسط الفاصل بمضيق تايوان، والذي يعد في الأوقات العادية بمثابة حدود غير رسمية بين الجانبين.

وكان التوتر بلغ ذروته بين واشنطن وبكين مطلع الشهر الحالي (أغسطس 2022) في مضيق تايوان، بعد زيارة قامت بها رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايبيه، ما أثار ردّ فعل غاضباً من الصين لتي نظمت على الإثر أكبر تمارين عسكرية لها في محيط الجزيرة.

في حين أعلنت واشنطن في 12 أغسطس عزمها على تعزيز العلاقات التجارية مع تايوان، مؤكدة حقها في التحرك بحرية جوا وبحرا في المضيق الذي يفصل الجزيرة عن الصين، ردا على سلوك بكين “الاستفزازي”.

وقال كورت كامبل منسق البيت الأبيض لقضايا آسيا والمحيط الهادئ ومستشار الرئيس جو بايدن، في ذلك اليوم إن بكين استغلت زيارة بيلوسي “لشن حملة ضغط مكثفة على تايوان لمحاولة تغيير الوضع الراهن وتعريض السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان وفي المنطقة الأوسع للخطر”.

كما أعلن حينها أن القوات الأميركية ستؤكد حقها في استخدام المجال الجوي والبحري الدولي بين الصين وتايوان، بما “يشمل عمليات عبور جوية وبحرية عادية عبر مضيق تايوان في الأسابيع المقبلة”.