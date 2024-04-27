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تايوان: النشاط العسكري الصيني تجدد بالقرب من الجزيرة

منذ 8 دقائق
تايوان والصين

تايوان والصين

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قالت تايوان السبت إن النشاط العسكري الصيني تجدد بالقرب من الجزيرة، إذ عبرت 12 طائرة الخط الفاصل ​​بمضيق تايوان، وذلك بعد يوم من اختتام وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زيارة للصين.

والولايات المتحدة هي أهم داعم دولي ومورد للأسلحة لتايوان على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بينهما. وقال بلينكن إنه شدد خلال وجوده في الصين على “الأهمية البالغة” للحفاظ على السلام والاستقرار عبر المضيق.

وتواجه تايوان التي تتمتع بحكم ديمقراطي ضغوطا عسكرية متزايدة من الصين التي تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها. وترفض حكومة الجزيرة هذا.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إنها رصدت اعتبارا من السبت 22 طائرة عسكرية صينية، من بينها مقاتلات من طراز سو-30، عبرت 12 منها الخط الفاصل إلى شمال ووسط تايوان.

وكان الخط الفاصل يمثل حدودا غير رسمية بين الجانبين لا تتجاوزه قوات أي منهما، لكن القوات الجوية الصينية الآن ترسل طائرات من حين لآخر تتجاوزه. وتقول بكين إنها لا تعترف بوجود الخط.

ولم ترد وزارة الدفاع الصينية على اتصالات هاتفية لطلب التعليق خارج ساعات العمل اليوم السبت.

    المصدر :
  • رويترز

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