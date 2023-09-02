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تايوان تأمل في أن يدعم تواصل البابا مع الصين الحرية الدينية

منذ 3 دقائق
علم تايوان

علم تايوان

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قالت وزارة الخارجية في تايوان إن الجزيرة تدعم جهود الفاتيكان في التواصل مع الصين وتأمل في أن يحسن ذلك الحرية الدينية وحقوق الإنسان “الآخذة في التدهور”، وذلك بعد إرسال البابا فرنسيس برقية موجهة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ.

الفاتيكان من بين 13 دولة فقط لها علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، وتتابع تايوان بقلق مساعي البابا فرنسيس لتحسين العلاقات مع بكين.

وأرسل فرنسيس برقية موجهة إلى شي لدى تحليق طائرته فوق الصين وهو في الطريق إلى منغوليا أمس الجمعة عبر فيها عن تمنياته الطيبة لشعب الصين بأسره وأكد للرئيس أنه يصلي من أجل “رفاهية الأمة”.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن بركات بابا الفاتيكان تعكس الصداقة والنية الحسنة، مما يشير إلى أن الصين والفاتيكان كانتا على تواصل في الأعوام القليلة الماضية.

وقالت وزارة الخارجية التايوانية في بيان في وقت متأخر من أمس الجمعة إن الجزيرة تحترم بالكامل الحرية الدينية وتدعم جهود الفاتيكان المستمرة ومحاولاته للحوار مع الصين لحل مشكلات الكاثوليك هناك.

    المصدر :
  • رويترز

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