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تايوان تبلغ عن تجدد الأنشطة العسكرية الصينية في محيطها

منذ ساعة واحدة
علم تايوان

علم تايوان

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أبلغت تايوان عن رصدها تجدد الأنشطة العسكرية الصينية حول الجزيرة الأحد بعبور تسع طائرات لخط حساس في مضيق تايوان وتنفيذ سفن حربية “لدوريات جاهزية قتال”.

تعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها. وتشكو تايوان، التي تتمتع بحكم ديمقراطي، من أن الصين تنفذ مرارا على مدى الأعوام الأربعة المنصرمة دوريات عسكرية وتدريبات قرب الجزيرة في إطار مساعي بكين للضغط على تايبه فيما يتعلق بمطالباتها بالسيادة عليها.

وقلت الأنشطة العسكرية الصينية حول تايوان في وقت كان فيه الرئيس الصيني شي جين بينغ في سان فرانسيسكو الأسبوع الماضي لحضور قمة أبيك وحيث التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن.

لكن وزارة الدفاع في تايوان ذكرت أنه اعتبارا من صباح اليوم الأحد 19\11\2023، رصدت عبور تسع مقاتلات صينية خط المنتصف في مضيق تايوان الذي يعتبر خطا فاصلا غير رسمي بين الجانبين لكن الطائرات الصينية تحلق فوقه مرارا.

وقالت الوزارة إن الطائرات صاحبت سفنا حربية صينية نفذت “دوريات جاهزية قتال مشتركة”، مشيرة إلى أن تايوان أرسلت قواتها لمراقبة الوضع.

ولم ترد وزارة الدفاع الصينية على اتصالات لطلب التعليق. وتقول الصين إن أنشطتها قرب تايوان تستهدف “التواطؤ” القائم بين من تصفهم بالانفصاليين في تايوان والولايات المتحدة من أجل حماية وحدة أراضي الصين.

    المصدر :
  • رويترز

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