تايوان تتأهب بعد دخول الطائرات الصينية منطقة الدفاع الجوي

تتصاعد حدّة الصراع بين كل من الصين وتايوان مدعومةً من الولايات المتحدة، على خلفية استقلال الجزيرة. اذ ترفض الصين فصل تايوان عنها رفضًا قاطعًا، وتهدّد باستمرار أنها ستشنّ حربًا “حتى النهاية” في حال اتخاذ أي إجراء في هذا الاطار.

في آخر المستجدات، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن سلاح الجو سارع إلى تحذير 29 طائرة صينية دخلت منطقة الدفاع الجوي التايوانية.

واشتكت تايوان، التي تزعم الصين بأنها جزء من أراضيها، من تكرار مثل هذه المهام التي تقوم بها الطائرات الصينية، والتي أصبحت أمرًا شائعا على مدار العامين الماضيين تقريبا.

في السياق عينه، اتهم وزير الدفاع الصيني الجنرال “وي فنغي”، في وقت سابق، الولايات المتحدة بشكل أساسي بدعم استقلال الجزيرة، قائلاً إنها “تنتهك وعدها بشأن تايوان وتتدخل في شؤون الصين”.

وأضاف: إذا تجرأ أي شخص على فصل تايوان عن الصين، فلن نتردد في القتال، سنقاتل بأي ثمن وحتى النهاية، هذا هو الخيار الوحيد للصين”.

وتأتي تعليقات فنغي في أعقاب الرسالة الأخيرة التي بعثها الرئيس الأميركي “جو بايدن” إلى الصين بأنها “تغازل الخطر”، من خلال تحليق طائراتها الحربية بالقرب من تايوان، وتعهد بحماية الجزيرة عسكرياً إذا تعرضت للهجوم.