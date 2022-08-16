تايوان تتهم الصين بالمبالغة بعد نشر لقطات لجزر بنجهو

وجهت تايوان الاتهام إلى الصين، الثلاثاء، بالمبالغة، وذلك بعد أن نشر الجيش الصيني لقطات لجزر بنجهو ذات الموقع الاستراتيجي التي تضم قاعدة جوية تايوانية رئيسية.

وأجرت الصين، التي تقول إن تايوان مقاطعة تابعة لها، تدريبات عسكرية حول الجزيرة هذا الشهر بعد زيارة قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان أعقبتها زيارة من خمسة مشرعين أمريكيين يومي الأحد والاثنين.

ونشرت الوحدة العسكرية الصينية المسؤولة عن المنطقة المتاخمة لتايوان، وهي قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي، أمس الاثنين مقطع فيديو لجزر بنجهو التقطت على ما يبدو من طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية.

وقال نائب رئيس أركان القوات الجوية التايوانية للعمليات تونج باي-لون للصحفيين في تايبه إن هذه حرب معلومات صينية، لكنه أضاف أنه ليس لديه تعليق حول من التقط الفيديو.

وقال تونج “استخدمت الصين الحيل المبالغ فيها للحرب المعرفية وإظهار مدى قربها من بنجهو، وذلك غير صحيح”.

ونشرت وزارة الدفاع التايوانية أمس الاثنين، في تحديث لنشاط القوات الجوية الصينية قرب تايوان، خريطة توضح أن أقرب الطائرات الصينية إلى بنجهو في ذلك اليوم كانت أربع طائرات مقاتلة من طراز جيه.16.

وأظهرت الخريطة أن المقاتلات عبرت الخط الفاصل في مضيق تايوان، وهو حاجز غير رسمي بين الجانبين، لكنها ظلت أقرب إلى الساحل الصيني من بنجهو.