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تايوان تثني على موافقة الكونغرس الأمريكي لإقراره حزمة مساعدات

منذ 60 دقيقة
علما أمريكا وتايوان

علما أمريكا وتايوان

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أعربت رئيسة تايوان تساي إينغ وين اليوم الأربعاء عن سعادتها بإقرار الكونغرس الأمريكي لحزمة مساعدات خارجية كبيرة تشمل دعما لتسليح تايوان فيما حثت الصين واشنطن على وقف بيع الأسلحة إلى تايبه.

وتعد الولايات المتحدة أهم داعم دولي ومورد أسلحة لتايوان حتى مع غياب العلاقات الدبلوماسية الرسمية. وطالبت الصين، التي تعتبر تايوان أرضا تابعة لها، مرارا بوقف مبيعات الأسلحة.

ووافق مجلس الشيوخ بأغلبية 79 صوتا مقابل 18 على أربعة مشروعات قوانين أقرها مجلس النواب يوم السبت، بعد أن غير الزعماء الجمهوريون في مجلس النواب مسارهم فجأة الأسبوع الماضي وسمحوا بالتصويت على حزمة قدرها 95 مليار دولار معظمها مساعدات عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان وشركاء الولايات المتحدة بالمحيطين الهندي والهادي.

وقالت تساي في اجتماعها مع المشرعين الأمريكيين الزائرين في المكتب الرئاسي في تايبه “نحن أيضا سعداء للغاية لأن مجلس الشيوخ أقر للتو مشروعات القوانين هذه”.

وفي بكين، أبدى مكتب شؤون تايوان غضبه من مشروعات القوانين التي قال الرئيس جو بايدن إنه سيوقعها لتصبح قانونا اليوم الأربعاء.

للمزيد اقرأ:

الصين تعارض إدراج تايوان في مشروع قانون مساعدات الكونغرس

    المصدر :
  • رويترز

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