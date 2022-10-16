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تايوان تردّ على الرئيس الصيني: لن نتخلّى عن سيادتنا

منذ ساعة واحدة
علم تايوان

علم تايوان

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أعلن المكتب الرئاسي في تايوان أن الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي لن تتخلى عن سيادتها أو تتنازل عن الحرية والديمقراطية، وأنّ شعبها يعارض بوضوح فكرة بكين عن إدارتها وفقًا لمبدأ “بلد واحد ونظامين”.

جاء ذلك بعد وقت قصير من تصريح الرئيس الصيني “شي جين بينغ”، في خطاب ألقاه في افتتاح مؤتمر الحزب الشيوعي الحاكم في بكين، بأن حل قضية تايوان يعود إلى الشعب الصيني وأن بكين لن تتخلى أبدًا عن حق استخدام القوة مع الجزيرة.

الرئاسة التايوانية قالت في بيان، إنّ الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان والمنطقة مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجانبين، وإن اللقاء في ساحة المعركة ليس خيارًا مطروحًا.

كذلك، قال شي إن الصين دائما “تحترم وتهتم وتفيد” شعب تايوان وتلتزم بتعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية عبر مضيق تايوان، مضيفًا أن “حل قضية تايوان أمر يخص الشعب الصيني وأمر يقرره الشعب الصيني. نصرّ على الكفاح من أجل إعادة التوحيد السلمي بأكبر قدر من الإخلاص وأفضل الجهود، ولكننا لن نعد أبدا بالتخلي عن استخدام القوة ونحتفظ بخيار اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة”.

    المصدر :
  • رويترز

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