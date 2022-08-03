تايوان ترد على تحركات الصين.. "سنرسل قواتنا بالشكل المناسب"

أكدت وزارة الدفاع التايوانية، الثلاثاء، أن التقارير بشأن عبور طائرات SU-35 الصينية عبر مضيق تايوان “خاطئة”، نافية بذلك معلومات أوردتها وسائل إعلام صينية بشأن عبور مقاتلات تابعة لبكين فوق مضيق تايوان.

وأضافت الوزارة: “لدينا إدراك كامل للأنشطة العسكرية قرب تايوان وسنرسل قواتنا بالشكل المناسب ردا على تهديدات العدو”.

وكانت قناة “سي جي تي إن” CGTN التلفزيونية الرسمية الصينية أفادت بأن “مقاتلات صينية من طراز Su-35 تعبر مضيق تايوان”، من دون الكشف عن تفاصيل أخرى، وذلك بعد فترة وجيزة من وصول رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي في زيارة إلى تايوان.

وتوعدت الصين بشن “أعمال عسكرية محددة الهدف” ردا على زيارة بيلوسي إلى تايوان، وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تسيان، في بيان استنكر فيه الزيارة إن “جيش التحرير الشعبي الصيني في حالة تأهب قصوى وسيشن عمليات عسكرية محددة الهدف للرد على ذلك، وللدفاع بحزم عن السيادة الوطنية ووحدة الأراضي، وإحباط التدخل الخارجي ومحاولات +استقلال تايوان+ الانفصالية”.

ووصلت بيلوسي مساء الثلاثاء إلى تايوان بعد أيام من تصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة بشأن ترجيح زيارتها تايبيه.

وأظهرت صور مباشرة بيلوسي (82 عاما)، المسافرة على متن طائرة عسكرية أميركية، تصل إلى مطار سونغشان في تايبيه، فيما يستقبلها وزير الخارجية التايواني جوزف وو.

وقالت بيلوسي، وهي أرفع مسؤولة أميركية منتخبة تزور تايوان منذ 25 عاما، إن زيارتها لتايوان “لا تتعارض بأي حال من الأحوال” مع السياسة الأميركية الرسمية، التي تعترف بـ “صين واحدة”، ولم تعترف رسميا بتايوان كدولة مستقلة.

وتعتبر بكين تايوان جزءا من أراضيها وتعلن أنها تريد أن تستردها بالقوة إن اقتضى الأمر. وهي حذرت واشنطن أكثر من مرة من مغبة قيام بيلوسي بزيارة الجزيرة، وقالت إنها ستعتبرها استفزازا.