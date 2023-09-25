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تايوان.. تسعة قتلى في حريق مصنع لكرات الغولف

منذ 38 دقيقة
حريق مصنع لكرات الغولف

حريق مصنع لكرات الغولف

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قضى تسعة أشخاص على الأقل في حريق اندلع في مصنع لكرات رياضة الغولف في تايوان بينهم أربعة عناصر من فرق الإطفاء إثر وقوع انفجار على ما أعلنت السلطات المحلية اليوم.

واستمر الحريق طوال الليل ما أدى إلى إصابة أكثر من مئة شخص غالبيتهم من العمال، بحسب ما أوضحت حكومة اقليم بينغ تونغ في جنوب البلاد لوسائل الاعلام المحلية.

وأفاد مسؤول في الحكومة المحلية لوكالة “فرانس برس” أن “شخصا لا يزال في عداد المفقودين اليوم إذ ثمة حاجة إلى إجراء المزيد من الاختبارات لتحديد هوية أشلاء عثر عليها في مكان الحادث”.

وتفقدت رئيسة تايوان تساي إنغ-وين المكان، وقدمت التعازي لعائلات الضحايا داعية إلى فتح تحقيق.

وقال مسؤول في فرق الاطفاء في بينغ تونغ للصحافة المحلية : “إن مادة البيروكسيد المخزنة في المصنع قد تكون سببت بانفجار كبير تلته انفجارات أخرى أصغر”.

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