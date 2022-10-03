تايوان تطلق قناة تلفزيونية بالإنكليزية.. منصة توصل الجزيرة بالمجتمع الدولي

أطلقت تايوان أول قناة تلفزيونية باللغة الإنكليزية لبث الأخبار وتقارير عن نمط الحياة والترفيه، لتحظى بصوت أعلى على الساحة الدولية، في وقت تضغط فيه الصين على الجزيرة وتسعى لتأكيد سيادتها عليها.

وبدأت مؤسسة (تايوان بلاس) المدعومة من الحكومة عملها العام الماضي كمنصة للبث عبر الإنترنت في الغالب، وحظيت بدعم قوي من الرئيسة “تساي إينج-وين”.

وفي كلمة في حفل الإطلاق، قالت تساي إن القناة رفعت بالفعل مكانة تايوان الدولية، وستساعد الجزيرة على إقامة علاقات أوثق مع “الدول التي تشاركنا قيمنا الأساسية للحرية والديمقراطية”.

وأضافت “يجب مشاركة قصص تايوان مع العالم… مع تزايد اهتمام الناس في أنحاء العالم بتايوان، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تكون لدينا منصة توصلنا إلى المجتمع الدولي”.

الصين، التي تعتبر تايوان ذات الحكم الديمقراطي إقليمًا خاصا بها، تنشط بشكل متزايد في وسائل الإعلام الناطقة باللغة الإنكليزية، حيث تنقل آراء الحزب الشيوعي الحاكم إلى الجمهور في الخارج.

كما تضغط بكين على تايوان، بما يشمل إجبار الشركات الأجنبية على الإشارة إليها على مواقعها الإلكترونية على أنها جزء من الصين وإجراء تدريبات عسكرية بشكل روتيني بالقرب من الجزيرة.

القناة التلفزيونية الجديدة متاحة حتى الآن فقط في تايوان، لكنّ السلطات تتطلع إلى إطلاقها في الولايات المتحدة في غضون الأشهر الستة المقبلة.

ويوجد في تايوان بالفعل عدد قليل من وسائل الإعلام المحلية الناطقة بالإنكليزية، وأبرزها صحيفة تايبيه تايمز، التي تأسست عام 1999.