تايوان تعلن رصد 59 طائرة عسكرية صينية

قالت وزارة الدفاع التايوانية إنها رصدت 59 طائرة عسكرية صينية بالقرب من تايوان حتى الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (0200 بتوقيت جرينتش) اليوم الاثنين.

وأضافت الوزارة أن 39 طائرة من بين هذه الطائرات عبرت الخط الأوسط الذي يمتد على طول منتصف المضيق الفاصل بين تايوان والصين ودخلت مناطق الدفاع الجوي لتايوان.

من جهة أخرى ذكرت وسائل إعلام رسمية في بكين أن الجيش الصيني واصل المناورات حول تايوان اليوم الاثنين.

وكانت الصين قد أعلنت عند بدء المناورات يوم السبت وقالت إنها ستستمر ثلاثة أيام.

وأتت تلك التحركات في بحر الصين وسط توتر كبير بين بكين من جهة وكل من تايبيه وواشنطن من جهة أخرى، لاسيما بعد زيارة رئيسة تايوان ساي إينغ-وين إلى كاليفورنيا حيث التقت رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، ما أثار حفيظة السلطات الصينية التي أكدت أن الرد سيكون حازماً.

وتنظر الصين باستياء إلى التقارب الجاري منذ سنوات بين السلطات التايوانية وواشنطن التي تُقدّم للجزيرة دعمًا عسكريًّا مهمًّا رغم عدم وجود علاقات رسميّة بينهما.

خصوصا أن بكين تعتبر الجزيرة البالغ عدد سكّانها 23 مليون نسمة جزءًا لا يتجزّأ من أراضيها، ولم تتمكّن بعد من إعادة توحيدها مع بقيّة أراضيها منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية في 1949.