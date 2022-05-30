تايوان تعلن عن أكبر توغل للطائرات الصينية في منطقة الدفاع الجوي

أعلنت تايوان عن أكبر توغل للقوات الجوية الصينية في منطقة الدفاع الجوي التابعة لها منذ كانون الثاني، إذ قالت وزارة الدفاع في الجزيرة إن أوامر صدرت بالإقلاع الفوري لمقاتلات تايوانية لتحذير 30 طائرة في أحدث تصعيد للتوتر.

واشتكت تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، على مدار العامين الماضيين أو نحو ذلك من المهام المتكررة للقوات الجوية الصينية بالقرب من الجزيرة الخاضعة للحكم الديمقراطي، وغالبا ما يكون ذلك في الجزء الجنوبي الغربي من منطقة تحديد الدفاع الجوي، بالقرب من جزر براتاس التي تسيطر عليها تايوان.

وتصف تايوان الأنشطة العسكرية المتكررة للصين المجاورة بأنها حرب “المنطقة الرمادية”، والتي تهدف إلى إضعاف القوات التايوانية من خلال جعلها تسارع على نحو متكرر بإطلاق طائراتها، وأيضا لاختبار ردود فعل الجزيرة.

في السياق، أشارت الوزارة التايوانية الى أن أحدث مهمة صينية شملت 22 مقاتلة، بالإضافة إلى الحرب الإلكترونية والإنذار المبكر والطائرات المضادة للغواصات.

وحلقت الطائرات في منطقة إلى الشمال الشرقي من براتاس، وفقًا لخريطة قدمتها الوزارة، رغم أنها بعيدة عن تايوان نفسها.

وقالت الوزارة إن تايوان أطلقت طائرات مقاتلة لتحذير الطائرات الصينية ودفعها للابتعاد، بينما جرى نشر أنظمة صواريخ لمراقبتها.

ويعد هذا أكبر توغل منذ أن أبلغت تايوان عن دخول 39 طائرة صينية منطقة تحديد الدفاع الجوي يوم 23 كانون الثاني.

ولم يصدر تعليق فوري من الصين التي وصفت في السابق هذه التحركات بأنها تدريبات تهدف إلى حماية سيادة البلاد.

هذا ولم تُطلَق أي أعيرة نارية ولم تحلق الطائرات الصينية في المجال الجوي لتايوان، ولكن في منطقة تحديد الدفاع الجوي الخاصة بها، وهي منطقة أوسع تراقبها تايوان وتقوم فيها بدوريات تعمل على منحها مزيدا من الوقت للرد على أي تهديدات.