تايوان تقول 46 مقاتلة صينية عبرت خط المنتصف

قالت وزارة الدفاع التايوانية اليوم السبت إن 46 طائرة عسكرية صينية عبرت خط المنتصف في مضيق تايوان قبل أمس الجمعة، عندما كانت الصين تجري تدريبات حول الجزيرة.

وجاءت المناورات بعد ثلاثة أيام على تولي لاي تشينغ-لي منصب الرئاسة في تايوان هذا الأسبوع وإلقائه خطاباً نددت به الصين باعتباره “اعترافاً بالاستقلال”.

فيما أعلنت الصين انتهاء المناورات العسكرية الواسعة النطاق التي كانت تجريها منذ الخميس الماضي حول جزيرة تايوان لإظهار معارضتها لما تعتبر أنها تصريحات انفصالية للرئيس التايواني الجديد لاي تشينغ-تي.

“أكمل بنجاح”

ومساء الجمعة، قال مذيع في قناة “سي سي تي في-7” التلفزيون الرسمي الصيني المسؤول عن الأخبار العسكرية، إن الجيش الصيني “أكمل بنجاح” مناورات “السيف المشترك”.

وحذرت الصين قبل أمس الجمعة من اندلاع حرب، وفرضت سفن ومقاتلات صينية طوقاً حول تايوان في اليوم الثاني من مناورات قالت بكين إنها تهدف إلى اختبار قدرتها على الاستيلاء على الجزيرة بعد أيام من أداء رئيسها اليمين الدستورية.