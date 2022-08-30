تايوان تواصل تحدّي الصين.. مسؤول أميركي جديد يزور الجزيرة

أعلنت وزارة الخارجية التايوانية في بيان أن حاكم ولاية أريزونا الأميركية “دوج دوسي” سيصل إلى الجزيرة الثلاثاء 30 آب، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام.

ودوسي، المنتمي للحزب الجمهوري، هو الأحدث في سلسلة مسؤولين أميركيين يزورون تايوان هذا الشهر في تحدّ لضغوط من الصين بخصوص تلك الزيارات.

وخلال الزيارة، سيلتقي دوسي مع الرئيسة التايوانية “تساي إينج ون” ومسؤولي شركات في قطاع أشباه الموصلات.

وتشيد شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات، وهي أكبر مُصنّع للرقائق الإلكترونية في العالم، مصنعًا بقيمة 12 مليار دولار في ولاية أريزونا.

واستقبلت تايوان عدة مسؤولين أميركيين منذ زيارة وفد برئاسة “نانسي بيلوسي”، رئيسة مجلس النواب في وقت سابق من الشهر الحالي، وهي الزيارة التي أثارت غضب الصين.

وردّت بكين على زيارة بيلوسي بتدريبات عسكرية قريبة من الجزيرة، شملت إطلاق صواريخ باليستية فوق تايبه لأول مرة وخفض بعض قنوات الحوار مع واشنطن.

هذا وتعتبر الصين تايوان جزءًا من أراضيها، على الرغم من المعارضة القوية من جانب حكومة تايبه المنتخبة ديمقراطيًا، والتي ترفض مطالب الصين بالسيادة على الجزيرة.