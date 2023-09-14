تايوان توبخ إيلون ماسك

قال وزير الخارجية التايواني جوزيف وو إن بلاده “ليست للبيع” في توبيخ شديد اللهجة لإيلون ماسك الذي قال إن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، وذلك في وقت تطرق فيه الملياردير مجددا إلى قضية العلاقات الشائكة بين بكين وتايبه.

وأدلى ماسك مالك منصة إكس، تويتر سابقا، وشركة تسلا للسيارات وشبكة ستارلينك للأقمار الصناعية بتلك التعليقات خلال منتدى في لوس انجليس.

وقال “كانت سياستهم (بكين) هي إعادة توحيد تايوان مع الصين. ومن وجهة نظرهم، ربما يكون الأمر مشابها لهاواي أو شيء من هذا القبيل، مثل جزء لا يتجزأ من الصين والذي ليس كذلك في الغالب لأن… الأسطول الأمريكي في المحيط الهادي أوقف أي نوع من جهود إعادة التوحيد بالقوة”.

ورد جوزيف وو في منشور على إكس أمس الأربعاء بأنه يأمل أن يطلب ماسك من الصين “إتاحة منصة إكس لشعبها” إذ تحظر بكين منصات التواصل الاجتماعي الغربية مثل إكس وفيسبوك.

وأضاف وو “ربما يعتقد أن حظرها سياسة جيدة، مثل إيقاف خدمات ستارلينك لإحباط هجوم أوكرانيا المضاد على روسيا”، في إشارة إلى رفض ماسك طلبا أوكرانيا لتفعيل شبكة ستارلينك في مدينة سيفاستوبول الساحلية في شبه جزيرة القرم العام الماضي للمساعدة في شن هجوم على الأسطول الروسي هناك.

وقال وو “اسمع، تايوان ليست جزءا من جمهورية الصين الشعبية وبالتأكيد ليست للبيع!”

وترفض حكومة تايوان المنتخبة ديمقراطيا بشدة مطالبات الصين بالسيادة عليها، وتقول إن شعب تايوان وحده هو الذي يستطيع أن يقرر مستقبله.

وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها ماسك، الذي كان لشركته تسلا مصنع كبير في شنغهاي، غضب تايوان.

وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي، اقترح ماسك منح بكين بعض السيطرة على تايوان لتهدئة التوترات بين الجانبين مما دفع تايبه لتوجيه توبيخ قوي له.