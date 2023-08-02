الأربعاء 15 محرم 1445 ﻫ - 2 أغسطس 2023 |
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تايوان تُثير غضب الصين بزيارة مرتقبة لمسؤول كبير إلى مدينتين أميركيّتين

منذ 3 دقائق
الولايات المتحدة وتايوان

الولايات المتحدة وتايوان

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أعلن مكتب الرئاسة في تايوان اليوم الأربعاء، أنّ وليام لاي، نائب رئيسة البلاد، سيتوقف في‭‭ ‬‬نيويورك وسان فرانسيسكو في طريقه إلى باراغواي وخلال عودته منها في رحلة للمشاركة في مراسم تنصيب رئيس البلاد الجديد.

وكانت حكومة تايوان أعلنت الشهر الماضي المدينتين اللتين سيتوقف فيهما لاي من دون تحديد تفاصيل، مما أثار غضب الصين التي انتقدت لاي ووصفته بالانفصالي.

وحث كبير الدبلوماسيين الأميركيين في تايبه الصين على عدم الإقدام على أي تصرف “استفزازي” ردًا على التوقفات القصيرة، والتي وصفها بأنها معتادة.

وقال مكتب الرئاسة إن من المقرر أن يتوقف لاي في نيويورك يوم 12 أغسطس/ آب وهو في طريقه إلى باراغواي، ثم في سان فرانسيسكو يوم 16 أغسطس/ آب خلال عودته إلى تايوان.

وذكر ألكسندر يوي نائب وزير الخارجية التايواني في مؤتمر صحافي في مكتب الرئاسة: “ينبغي ألا تشكل (الزيارة) عدم ارتياح لأطراف أخرى أو أن تصبح حجة لتعميق الخلاف”.

وعززت الصين التي تعتبر تايوان جزءًا من أراضيها، ضغطها العسكري والسياسي خلال السنوات الثلاث الماضية، لإجبار الجزيرة على قبول مطالب بكين بالسيادة عليها، وهو ما ترفضه حكومة تايبه بشدة.

    المصدر :
  • رويترز

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