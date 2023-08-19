تايوان تُندّد بتدريبات الصين العسكريّة.. وتنشر "القوات الملائمة للردّ"

نددت وزارة الدفاع التايوانية بقوة اليوم السبت، بالتدريبات العسكرية الصينية قرب الجزيرة، وقالت إنها ستنشر القوات الملائمة للرد، وتملك القدرة والعزم والثقة لحفظ الأمن القومي.

وذكرت الوزارة في بيان أنّ “إطلاق التدريبات العسكرية في هذا الوقت، لا يساهم في تحقيق السلام والاستقرار في مضيق تايوان فحسب، وإنما يلقي الضوء أيضًا على عقلية (الصين) العسكرية”.

يأتي ذلك بعد أن ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أنّ الصين نفذت دوريات بحرية وجوية للاستعداد القتالي حول تايوان، اليوم السبت.

ونقلت الوكالة عن الكولونيل شي يي المتحدث باسم قيادة مسرح العمليات الشرقي في جيش التحرير الشعبي الصيني، أنّ مسرح العمليات الشرقي أجرى دوريات ركزت على التنسيق واختبار القدرات القتالية لقواته في العمليات المشتركة في تحذير جاد “لقوى استقلال تايوان الانفصالية”.