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تايوان: حاملة طائرات صينية تمر قرب الفلبين في طريقها لإجراء تدريبات بالمحيط الهادي

منذ 15 ساعة
علم تايوان

علم تايوان

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قال وزير الدفاع التايواني ولينجتون كو اليوم الأربعاء 10يولو/تموز 2024، إن حاملة الطائرات الصينية شاندونج مرت بالقرب من شمال الفلبين في طريقها لإجراء تدريبات في المحيط الهادي، في حين أعلنت تايبه انضمام عشرات الطائرات الحربية للسفينة في التدريبات.

وتراقب تايوان، التي تقول الصين إنها جزء من أراضيها، التحركات الصينية عن كثب نظرا للنشاط العسكري اليومي حول الجزيرة.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إنها رصدت بدءا من فجر الأربعاء، 36 طائرة عسكرية صينية من بينها مقاتلات جيه-16 وقاذفات إتش-6 ذات القدرة النووية تحلق إلى جنوب وجنوب شرقي الجزيرة متجهة إلى غرب المحيط الهادي لإجراء تدريبات مع حاملة الطائرات شاندونج.

وقال كو “لم تمر عبر قناة باشي” في إشارة إلى الممر المائي الذي يفصل تايوان عن الفلبين وهو المسار المعتاد الذي تسلكه السفن الحربية والطائرات الحربية الصينية في طريقها للمحيط الهادي.

وأضاف “اتجهت جنوبا عبر قناة بالينتانج إلى غرب المحيط الهادي”، وهي ممر مائي بين جزر باتانيس الفلبينية وجزر بابويان.

ولم ترد وزارة الدفاع الصينية بعد على طلب للتعليق.

وقال الجيش الفلبيني إنه يشعر بالقلق إزاء نشر مجموعة حاملة الطائرات الصينية.

وقالت المتحدثة فرانسيل مارغاريث باديلا “نؤكد أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة ونحث جميع الأطراف على الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية”.

    المصدر :
  • رويترز

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