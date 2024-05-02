الخميس 23 شوال 1445 ﻫ - 2 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تايوان.. زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب شرق البلاد

منذ 16 دقيقة
علم تايوان

علم تايوان

A A A
طباعة المقال

أعلنت الإدارة المركزية للأرصاد الجوية في تايوان عن وقوع هزة أرضية قبالة الساحل الشرقي للبلاد، تبلغ قوتها 5.1 درجة.

وبحسب الأرصاد الجوية، وقع الزلزال في الساعة 10:07 بالتوقيت المحلي (05:07 بتوقيت موسكو) على بعد 44 كم جنوب شرقي مقاطعة تايتونغ (يتجاوز عدد السكان 200 ألف نسمة)، بينما تقع بؤرة الزلزال على عمق 11.7 كيلو متر.

ولا توجد معلومات حتى الآن عن وقوع أضرار أو سقوط ضحايا.

تعرضت تايوان في الثالث من شهر أبريل/ نيسان الماضي لأعنف زلزال خلال 25 عاماً، شعر به السكان في جميع أنحاء تايوان بهزات بقوة 7.2 درجة وقعت في مقاطعة هوالين، ووفقاً لأحدث البيانات، قُتل 18 شخصاً وأصيب أكثر من 1.1 ألف آخرين.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

علم فرنسا
فرنسا.. مقتل امرأة في عاصفة ضربت البلاد خلال الليل
الإبادة في غزة
غزة تحت النار
الفرصة الأخيرة حول هدنة غزة.. والتفاؤل يسود المحادثات
علما الصين وروسيا
مسؤول أميركي يحث الصين وروسيا على الالتزام بسيطرة البشر على الأسلحة النووية

الأكثر قراءة

تيك توك
بتهمة اغتصاب الأطفال.. توقيف أحد أشهر الـtiktokers في لبنان
علم فرنسا وأمريكا
هل تنجح واشنطن وباريس في ابعاد شبح الحرب عن لبنان؟
جنود من الجيش السوري
بشار الأسد يعلن فصل حزب البعث الحاكم عن السلطة في سوريا