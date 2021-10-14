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تايوان: لا نعتزم الدخول في حرب مع الصين

14 - أكتوبر - 2021
تايوان

تايوان

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قال وزير الدفاع التايواني، تشيو كوو-تشنغ، أن بلاده لن تقدم أبدا على بدء حرب مع الصين.

وفي نفس السياق أكد وزير الدفاع التايواني في كلمة أمام البرلمان أن الصين كذلك لا تعتزم الدخول في حرب مع بلاده.

وفي وقت سابق حذر وزير الدفاع التايواني من أن التوتر العسكري بين الصين وتايوان بلغ أعلى مستوياته منذ أربعة عقود، معتبرا أن بكين ستكون قادرة على القيام باجتياح كامل للجزيرة بحلول عام 2025.

وكانت رئيسة تايوان، تساي إينغ وين، قد أعلنت الجمعة، إن تايوان لا تسعى إلى مواجهة عسكرية، لكنها ستفعل كل ما يلزم للدفاع عن حريتها، وذلك في ظل زيادة التوتر مع الصين.

وتعتبر الصين جزيرة تايوان أرضا تابعة لها، وعلى مدى 4 أيام بدءا من يوم الجمعة الماضي، أبلغت تايوان عن دخول قرابة 150 طائرة عسكرية صينية منطقة دفاعها الجوي.

وتشكو تايوان منذ أكثر من عام من تلك الأنشطة، وترى أنها تستهدف إرهاق القوات المسلحة التايوانية واختبار قدرتها على الرد.

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