الأحد 26 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 10 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تبادل اتهامات بين الصين واليابان بشأن مواجهة بالقرب من جزر متنازع عليها

منذ 45 دقيقة
علما الصين واليابان

علما الصين واليابان

A A A
طباعة المقال

تبادلت الصين واليابان الاتهامات بالقيام بعمليات توغل بحرية بعد مواجهة بين خفر السواحل بالبلدين في المياه المحيطة بالجزر المتنازع عليها في بحر الصين الشرقي.

وقال خفر السواحل الصيني الأحد إن قارب صيد ياباني وعدة سفن تضطلع بدوريات بحرية توغلت أمس في المياه المحيطة بالجزر الصغيرة المعروفة في الصين باسم دياويو، وتطلق عليها اليابان سينكاكو.

وتسيطر اليابان على الجزر غير المأهولة بالسكان، لكن الصين تطالب بها أيضا.

وقال خفر السواحل الصيني في بيان إنه اتخذ الإجراءات اللازمة لتحذير السفن اليابانية وفقا للقانون.

وكان خفر السواحل الياباني قال أمس السبت 9\12\2023 إن زورقين صينيين يقومان بدوريات بحرية غادرا المياه الإقليمية اليابانية حول الجزر بعد تلقي تحذيرات. وأضاف أن سفن الدورية التابعة له كانت تحمي قارب صيد ياباني اقتربت السفن الصينية منه.

ووقعت حوادث مماثلة في شهري نوفمبر تشرين الثاني وأكتوبر تشرين الأول.

وتصاعدت النزاعات البحرية التي تنخرط فيها الصين في آسيا. وتبادلت الصين والفلبين الاتهامات اليوم بشأن تصادم بين سفينتين في منطقة ببحر الصين الجنوبي تطالب كلا الدولتين بالسيادة عليها فيما تعد المواجهة الثانية بينهما خلال عدة أيام.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

المستشفى الإندونيسي في غزة (رويترز)
غزة تحت النار
الصحة العالمية: الهجمات على مرافق الرعاية الصحية لا تزال مستمرة في غزة
آلية عسكرية إسرائيلية تقصف قطاع غزة
غزة تحت النار
هيئة البث الإسرائيلية: لا وقف لإطلاق النار في غزة قبل شهرين
جيش الإحتلال بالضفة الغربية
غزة تحت النار
اقتحامات متفرقة بالضفة الغربية.. وقصف منزلين بالصواريخ الحارقة في طوباس

الأكثر قراءة

منطقة الشرق الأوسط
هل نضجت خرائط الشرق الأوسط الجديد؟!
صورة من الفيديو للجندي الإسرائيلي
غزة تحت النار
فيديو.. جندي إسرائيلي يشعل موجة من الغضب على مواقع التواصل
قاعدة "أوريم".. أخطر قواعد التجسس الإسرائيلية
غزة تحت النار
فيديو عن قاعدة "أوريم".. أخطر قواعد التجسس الإسرائيلية لم تصمد أمام مقاتلي القسام