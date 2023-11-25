الأحد 11 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 26 نوفمبر 2023 |
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تبادل الدفعة الثانية للأسرى بعد "خلل" استمر ساعات

منذ 9 دقائق
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بدأت، مساء السبت، عملية تبادل الدفعة الثانية للأسرى بين إسرائيل وحركة “حماس”، بعد تأخير دام ساعات إثر “خلل” من الجاني الإسرائيلي.

وأعلنت حركة “حماس” أن جناحها المسلح سلم 13 محتجزا إسرائيليا و4 أجانب (تايلانديين) إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أنه “تم تسليم 13 من حملة الجنسية الإسرائيلية وأربعة أجانب إلى الصليب الأحمر، وهم في طريقهم إلى رفح”.

وكشف مصدر مطلع أن الأجانب الأربعة الذين تم إطلاق سراحهم من غزة اليوم تايلانديون.

وتعرّضت صفقة تبادل الأسرى إلى “خلل”، وقال الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية التي تتولى الوساطة في النزاع، إنه “بعد تأخر في تنفيذ الإفراج عن الأسرى من الجانبين، تم تذليل العقبات عبر الاتصالات القطرية المصرية مع الجانبين”.

وأوضح الأنصاري أن الإسرائيليين الذين سيتم إطلاق سراحهم من غزة هم ثمانية أطفال وخمس نساء، وأن الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم من السجون الإسرائيلية هم 33 طفلا وست نساء.ح

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