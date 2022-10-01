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تبادل السجناء بين طهران وواشنطن.. على ماذا حصلت إيران مقابل ذلك؟

منذ دقيقة واحدة
الولايات المتحدة وإيران

الولايات المتحدة وإيران

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أفادت وكالة نور نيوز الإيرانية للأنباء (السبت 1-101-2022) بأن دولة في المنطقة توسطت بين إيران والولايات المتحدة من أجل “الإفراج المتزامن عن سجناء”.

جاء التقرير بعد فترة وجيزة من سماح طهران لرجل أعمال أمريكي من أصل إيراني بالخروج من السجن بموجب إذن لمدة أسبوع.

وقالت وكالة الأنباء شبه الرسمية “جرت في الأسابيع الأخيرة محادثات مكثفة بوساطة دولة بالمنطقة من أجل الافراج عن سجناء إيرانيين وأمريكيين”.

كما ذكرت أن “مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة بسبب العقوبات الأمريكية سيُفرج عنها قريبا”.

قالت إيران في أغسطس آب إنها مستعدة لتبادل سجناء مع الولايات المتحدة، بعد أن قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على تويتر إن “سيامك نمازي قضى حتى الآن 2500 يوم محتجزا ظلما” في إيران وأن واشنطن عازمة على تأمين حرية جميع الأمريكيين المحتجزين هناك.

وتسعى طهران للإفراج عن أكثر من عشرة من مواطنيها المحتجزين في الولايات المتحدة، بينهم سبعة من أصحاب الجنسية المزدوجة للبلدين، وإيرانيان لديهما إقامة دائمة في الولايات المتحدة، وأربعة ليس لديهم وضع قانوني هناك.

    المصدر :
  • رويترز

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