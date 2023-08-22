تباين أداء أسواق أسهم الخليج مع انخفاض أسعار النفط

تباين أداء أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج في التعاملات المبكرة، الثلاثاء، مع هبوط أسعار النفط ويتجه مؤشر دبي لإنهاء موجة صعود استمرت ثلاث جلسات.

وانخفضت أسعار النفط، وهي محرك رئيسي للأسواق في الخليج، مع انتظار السوق لمعرفة إن كان سيجري استئناف تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي، الأمر الذي قد يخفف من شح المعروض الناجم عن خفض تحالف أوبك+ للإنتاج، في حين أثر ترنح الاقتصاد الصيني على التوقعات بشأن الطلب.

وقال مصدر في مكتب وزير النفط العراقي حيان عبد الغني لرويترز أمس الاثنين إن الوزير وصل إلى العاصمة التركية أنقرة لمناقشة عدة قضايا من بينها استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان.

وتراجع المؤشر السعودي 0.3 بالمئة متأثرا بهبوط سهم مصرف الراجحي 0.6 بالمئة وانخفاض سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 0.8 بالمئة.

وقال محللون إن من المتوقع أن تظل واردات الصين من النفط الخام من السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، منخفضة خلال الربع الثالث، وذلك بعدما أفاد مكتب الجمارك الصيني بأن الشحنات الواردة من المملكة تراجعت إلى أدنى مستوياتها في 13 شهرا في يوليو تموز.

وانخفض مؤشر دبي 0.1 بالمئة متأثرا بتراجع سهم شركة سالك لتحصيل رسوم المرور على الطرق السريعة 3.6 بالمئة.

ومن ناحية أخرى، قالت مؤسسة مطارات دبي اليوم الثلاثاء إن مطار دبي سجل زيادة في حركة المسافرين نسبتها 49 بالمئة في النصف الأول من العام إلى 41.6 مليون مسافر ليتجاوز مستويات ما قبل الجائحة.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.2 بالمئة.

كما صعد المؤشر القطري 0.4 بالمئة مدفوعا بزيادة سهم مصرف قطر الإسلامي 0.4 بالمئة.