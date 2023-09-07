تباين أداء بورصات الخليج عند الإغلاق

نباين أداء البورصات في منطقة الخليج عند الإغلاق الخميس بفعل مخاوف من أن استمرار ارتفاع التضخم الأمريكي قد يدفع للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، فيما تكبد المؤشر السعودي أكبر خسارة أسبوعية له منذ أوائل أغسطس\آب.

وانخفض المؤشر السعودي الرئيسي 0.7 بالمئة، متأثرا بهبوط سهم مصرف الراجحي 1.5 بالمئة وتراجع سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية واحدا بالمئة.

قال مسؤول في صندوق النقد الدولي إن الصندوق يتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية بصورة أكبر من التوقعات الحالية البالغة 1.9 بالمئة، في انعكاس لتأثير أحدث تمديد لتخفيضات إنتاج النفط، وذلك بالرغم من استمرار قوة النمو في القطاعات غير النفطية.

وعلى الجانب الآخر، أغلق سهم شركة الاتصالات السعودية (إس.تي.سي) مرتفعا واحدا بالمئة بعد يوم من تراجعه 2.2 بالمئة. وتعكف إسبانيا على دراسة شراء الشركة السعودية 9.9 بالمئة في شركة تليفونيكا لضمان الحفاظ على مصالحها الاستراتيجية، مما يشير إلى وجود عقبة محتملة.

وسجل المؤشر السعودي خسارة أسبوعية 2.4 بالمئة.

وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 0.5 بالمئة، منهيا سلسلة خسائر استمرت ثلاث جلسات، وذلك بقيادة قفزة خمسة بالمئة لسهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي.

وفي قطر، تقدم المؤشر واحدا بالمئة، إذ ربحت معظم الأسهم على المؤشر بما في ذلك سهم شركة صناعة البتروكيماويات، صناعات قطر، الذي صعد ثلاثة بالمئة.

وقال خلدون هلال الرئيس التنفيذي لشركة كاما كابيتال إن البورصة القطرية استقرت إلى حد ما بعد أن سجلت خسائر خلال الأسابيع القليلة الماضية، لتعود إلى الحد الأدنى من نطاق تحركاتها في العام الحالي.

وأضاف “لكنها قد تظل عرضة للتأثر بتقلبات أسعار الغاز الطبيعي”.

وخارج منطقة الخليج، أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مرتفعا 0.8 بالمئة.

أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز الثلاثاء أن التوقعات تشير إلى أن يرتفع معدل التضخم في مصر إلى مستوى غير مسبوق جديد في أغسطس\آب بعد أن حطم الأرقام القياسية في يونيو\حزيران ويوليو\تموز، مع زيادة أسعار التبغ وخدمات الثقافة والترفيه.