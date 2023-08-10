الخميس 23 محرم 1445 ﻫ - 10 أغسطس 2023 |
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تباين أداء بورصات الخليج قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية

منذ ساعة واحدة
أسواق الخليج المالية

أسواق الخليج المالية

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تباين أداء أسواق الأسهم الرئيسية بالخليج في التعاملات المبكرة، الخميس، قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية التي قد تؤثر على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وتترقب السوق بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو تموز المقرر أن تصدرها الولايات المتحدة اليوم والتي من شأنها أن تقدم دلالات على السياسة النقدية المستقبلية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

وارتفع المؤشر السعودي 0.7 بالمئة ويتجه لزيادة مكاسبه من الجلسة السابقة مدعوما بصعود سهم أرامكو العملاقة للنفط 1.1 بالمئة.

كما زاد سهم شركة ريدان الغذائية بأكثر من خمسة بالمئة ليصبح أكثر أسهم المؤشر ربحا بعد أن حققت أرباحا ربع سنوية.

وصعد المؤشر القطري 0.2 بالمئة مدعوما بزيادة سهم شركة صناعات قطر للبتروكيماويات واحدا بالمئة.

وعوض النفط، الذي يقوم عليه اقتصاد الخليج، خسائره الطفيفة المبكرة اليوم وارتفع إلى أعلى مستوياته في عدة أشهر مع تأثر السوق بمخاوف شح الإمدادات والطلب على الوقود قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية.

وتراجع مؤشر دبي 0.7 بالمئة متأثرا بهبوط سهم إعمار العقارية 1.7 بالمئة بعدما أعلنت الشركة انخفاض صافي أرباحها في الربع الثاني بنسبة 15 بالمئة تقريبا.

كما هبط سهم شركة أرامكس للخدمات اللوجستية 2.7 بالمئة مع انخفاض أرباحها للربع الثاني.

    المصدر :
  • رويترز

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