تباين أداء بورصات الخليج وسط مخاوف بشأن أسعار الفائدة

تباين أداء أسواق الأسهم في الخليج اليوم الاثنين مع تحول التركيز إلى بيانات التضخم الأمريكية التي ستصدر هذا الأسبوع في محاولة لاستنباط ما إذا كانت أسعار الفائدة العالمية قد بلغت ذروتها أم لا.

ويتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يتراجع تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى 3.3 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول من 3.7 بالمئة في سبتمبر أيلول عندما تنشر البيانات غدا الثلاثاء، لكنهم توقعوا عدم تغير معدل التضخم الأساسي الذي يستثني المكونات المتقلبة.

وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الستة بقرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، إذ إن معظم عملات هذه البلدان مربوطة بالدولار.

وانخفض المؤشر السعودي 0.4 بالمئة مع تراجع سهمي شركة لومي لتأجير السيارات 3.3 بالمئة واتحاد عذيب للاتصالات 1.6 بالمئة.

وسحب المستثمرون الأجانب مبلغا قياسيا من الأموال من صناديق الأسهم الأمريكية التي تتتبع أداء الأسهم السعودية في أكتوبر تشرين الأول في ظل أسوأ أعمال عنف تشهدها منطقة الشرق الأوسط منذ عقود.

وارتفع مؤشر دبي 0.3 بالمئة مع صعود سهم بنك المشرق 4.2 بالمئة.

وقال دانيال تقي الدين الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بي.دي سويس إن بورصة دبي لا تزال متقلبة ومن المحتمل أن تتعرض للهبوط.

وأضاف “مع ذلك، فإن الأسس المحلية القوية يمكن أن تساعد في الحد من المخاطر، في حين أن الإعلان عن طرح عام أولي لشركة “تاكسي دبي” يمكن أن يؤدي إلى زيادة الاهتمام بسوق الأسهم ويساعد على وجود انتعاش أقوى”.

وقالت الشركة في بيان اليوم الاثنين إن دبي تخطط لطرح 25 بالمئة من أسهم “تاكسي دبي” من خلال طرح عام أولي، وهو أحدث عملية بيع عام للأسهم في إطار برنامج خصخصة أوسع لأصول الدولة.

وفي أبوظبي تراجع المؤشر 0.2 بالمئة.

وارتفع المؤشر القطري 0.3 بالمئة مدعوما بصعود سهم مصرف الريان 3.9 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في مصر مرتفعا 0.2 بالمئة، مدعوما بقفزة في سهم المصرية للاتصالات 12.4 بالمئة.

وأظهرت بيانات من البنك المركزي المصري أمس الأحد أن معدل التضخم الأساسي السنوي تباطأ إلى 38.1 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول من 39.7 بالمئة في سبتمبر أيلول.