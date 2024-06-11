تباين أداء وول ستريت عند الإغلاق مع ترقب بيانات التضخم

إرتفع المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك عند الإغلاق اليوم الثلاثاء بدعم من مكاسب حادة حققها سهم أبل، بينما يترقب المستثمرون أيضا بيانات أسعار المستهلكين ونتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية.

وقفز سهم أبل 7.2 بالمئة بعد أن كشفت أمس الاثنين عن دمج ميزات جديدة للذكاء الاصطناعي في أجهزتها.

وأشارت بيانات أولية إلى أن المؤشر ستاندرد اند بورز 500 ربح 15.02 نقطة، أي 0.28 بالمئة، ليغلق عند 5375.81 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 151.32 نقطة، أي 0.88 بالمئة، إلى 17343.84 نقطة.

أما المؤشر داو جونز الصناعي فانخفض 117.47 نقطة، أي 0.30 بالمئة، إلى 38750.57 نقطة.