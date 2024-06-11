الأربعاء 5 ذو الحجة 1445 ﻫ - 12 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تباين أداء وول ستريت عند الإغلاق مع ترقب بيانات التضخم

منذ 39 دقيقة
A A A
طباعة المقال

إرتفع المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك عند الإغلاق اليوم الثلاثاء بدعم من مكاسب حادة حققها سهم أبل، بينما يترقب المستثمرون أيضا بيانات أسعار المستهلكين ونتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية.

وقفز سهم أبل 7.2 بالمئة بعد أن كشفت أمس الاثنين عن دمج ميزات جديدة للذكاء الاصطناعي في أجهزتها.

وأشارت بيانات أولية إلى أن المؤشر ستاندرد اند بورز 500 ربح 15.02 نقطة، أي 0.28 بالمئة، ليغلق عند 5375.81 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 151.32 نقطة، أي 0.88 بالمئة، إلى 17343.84 نقطة.

أما المؤشر داو جونز الصناعي فانخفض 117.47 نقطة، أي 0.30 بالمئة، إلى 38750.57 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

السناتور بوب مينينديز
رجل أعمال يدلي بشهادته في محاكمة السناتور الأمريكي مينينديز
مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان
سوليفان: اقتراح وقف إطلاق النار يمكن أن يؤدي إلى إنهاء حكم حماس في غزة
المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي
البيت الأبيض: نعمل على تقييم رد حماس على خطة تدعمها الأمم المتحدة للهدنة في غزة

الأكثر قراءة

قوى الأمن الداخلي في لبنان
قُصر يعتدون جنسياً على قُصر بجنوب لبنان.. وقوى الأمن تتحرك
رئيس تيار المردة سليمان فرنجية
هل امتعض وفيق صفا من فرنجية؟
الأطعمة التي نتناولها لها قدرة كبيرة وتأثير قوي على قوة الذاكرة
3 أطعمة لها مفعول سحري على الذاكرة.. عليكم أن تجربوها