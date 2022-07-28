تباين أسعار النفط ومخاوف الركود تلوح في الأفق

تباينت أسعار النفط اليوم الخميس في الوقت الذي تسببت فيه مخاوف من ركود عالمي محتمل من شأنه أن يضر بالطلب على الطاقة في معادلة لأثر انخفاض مخزونات الخام وانتعاش استهلاك البنزين في الولايات المتحدة.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا إلى 106.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 1716 بتوقيت جرينتش. وارتفع الخام 2.22 دولار للبرميل أمس الأربعاء.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 58 سنتا إلى 96.68 دولار للبرميل بعد زيادته 2.28 دولار للبرميل في الجلسة السابقة.

وتقلصت مكاسب الأسعار في منتصف التعاملات الصباحية بعد أن أعلنت وزارة التجارة الأمريكية أن أكبر اقتصاد في العالم انكمش بشكل غير متوقع في الربع الثاني، مما أثار مخاوف بشأن الركود الذي قد يضر بالطلب على الطاقة. ونما إنفاق المستهلكين بأبطأ وتيرة منذ عامين كما انخفض إنفاق الأعمال التجارية.

وصب المستثمرون تركيزهم على أرقام مخزونات الخام الأمريكية بدءا من أمس الأربعاء والتي أظهرت انخفاض مخزونات النفط 4.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقابل توقعات بتراجعها مليون برميل، في حين أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن الطلب على البنزين في الولايات المتحدة انتعش بنسبة 8.5 بالمئة على أساس أسبوعي.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية أمس بما يتفق مع التوقعات للسيطرة على التضخم، في حين انخفض الدولار بفعل آمال بمسار أبطأ لرفع الفائدة.