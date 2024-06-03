تباين طفيف في أسعار الذهب بانتظار مؤشرات اقتصادية جديدة

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب اليوم الاثنين في وقت يترقب فيه المتعاملون مزيدا من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع، بعد أن أظهر تقرير حديث أن التضخم استقر مما عزز الآمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.

واستقر الذهب تقريبا عند 2323.87 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:52 بتوقيت غرينتش. وارتفع بنحو اثنين بالمئة في مايو أيار.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2344.40 دولار.

وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم “بيانات الوظائف ستكون المحفز على المدى القصير، وإذا أظهرت تباطؤ سوق العمل قليلا، فإنكم تعلمون أن ذلك سيكون أمرا جيدا لأسعار الذهب”.

ويترقب المستثمرون بيانات مؤشر مديري المشتريات المتوقع أن يصدرها معهد إدارة التوريدات الساعة 1400 بتوقيت جرينتش، وصدور بيانات للتوظيف يوم الأربعاء، وبيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة لمعرفة مدى قوة الاقتصاد الأمريكي وما إذا كان ذلك سيمنع البنك المركزي من خفض أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول.

وأضاف رودا “الذهب يتلقى قليلا من الدعم بعد أن عززت بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي التي جاءت أقل قليلا من المتوقع فكرة أن مجلس الاحتياطي الاتحادي يمكنه خفض أسعار الفائدة هذا العام”.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم في الولايات المتحدة استقر في أبريل نيسان مما زاد الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول.

ويتوقع المتعاملون بنسبة 53 بالمئة تقريبا خفض أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول مقابل حوالي 49 بالمئة قبل صدور البيانات.

وفي حين يعتبر الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، تزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 30.14 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1030 دولارا. وتراجع البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 900.30 دولار.