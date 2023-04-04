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تباين مؤشرات الأسهم الأمريكية عند الفتح قبيل صدور بيانات الوظائف

منذ 14 دقيقة
الأسهم الأمريكية

الأسهم الأمريكية

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تباينت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الفتح الثلاثاء قبيل صدور بيانات الوظائف التي يمكن أن ترسم مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، في حين صعد سهم شركة تسلا مع ارتفاع مبيعات سياراتها الكهربائية المصنوعة في الصين في مارس\آذار.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 6.36 نقطة أو 0.02 بالمئة عند الفتح إلى 33594.79 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 3.52 نقطة أو 0.09 بالمئة عند 4128.03 نقطة، كما صعد المؤشر ناسداك المجمع 19.04 نقطة أو 0.16 بالمئة إلى 12208.49 نقطة عند الفتح.

    المصدر :
  • رويترز

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