تباين مؤشرات وول ستريت مع تقييم أرباح الشركات

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على تباين، اليوم الثلاثاء، مع تقييم المستثمرين أرباح الشركات، وترقبهم صدور بيانات اقتصادية.

ويترقب المستثمرون قراءة بيانات مؤشر مديري المشتريات في الولايات المتحدة المقرر نشرها، الأربعاء، وكذلك تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع المقرر صدورها الخميس، إلى جانب بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي (مؤشر التضخم المفضل لدى الفيدرالي) المنتظرة الجمعة.

ومن المقرر أن يعقد المركزي الأميركي اجتماعه القادم يومي 30 و31 يناير.

وقال مسؤولون بالمركزي الأميركي، الأسبوع الماضي، إن البنك بحاجة إلى مزيد من بيانات التضخم قبل إصدار أي قرار بخفض أسعار الفائدة.

تحركات الأسواق

تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 84.11 نقطة أو 0.22 بالمئة إلى 37,917.70 نقطة بحلول الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 5.98 نقطة أو 0.12 بالمئة إلى 4,856.90 نقطة.

كما صعد المؤشر ناسداك المجمع 33.82 نقطة أو 0.23 بالمئة إلى 15,394.62 نقطة.