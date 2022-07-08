تبرئة زعيم حزب العمال البريطاني من خرق قوانين الإغلاق بجائحة كورونا

برأت الشرطة زعيم حزب العمال البريطاني المعارض كير ستارمر الجمعة، من خرق قوانين الإغلاق المرتبطة بجائحة كوفيد-19 بعد أن قال إنه سيستقيل من منصبه إذا تمت إدانته وتغريمه.

وقالت الشرطة إن ستارمر لم يخالف اللوائح، بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء بوريس جونسون أنه سيستقيل عقب سلسلة من الفضائح، من بينها انتهاكات متكررة لحالة الإغلاق بمكتبه في داوننج ستريت.

وقال ستارمر على تويتر “لطالما قلت إنه لم يتم خرق أي قواعد عندما كنت في دورهام. أتمت الشرطة تحقيقاتها وخلصت إلى أنه لا توجد قضية من الأساس للتعامل معها”.

وأضاف “بالنسبة لي، كانت هذه دائما مسألة مبدأ. الصدق والنزاهة أمران لها أهميتهما البالغة”.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يواجه العديد المصاعب وذلك بعد ان عصفت بحكومته سلسلة من الفضائح، التي كانت أبرزها استقالة أحد أعضاء حكومته بعد اتهامات بتحرش هي الأحدث في مجموعة من القضايا الجنسية داخل حزبه.

كما ويحاول جونسون جاهداً التغلب على الأزمات التي تتعرض لها حكومته، خصوصاً بعد تصاعد النزاعات الاجتماعية بسبب ارتفاع الأسعار وبعد فضيحة الحفلات “بارتي غيت” خلال القيود المفروضة لمكافحة كورونا.