برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

تبرئة سعيد بوتفليقة ومسؤولين عسكريين في قضية التآمر على الجيش والسلطة

منذ 39 دقيقة
سعيد بو تفليقة

سعيد بو تفليقة

A A A
طباعة المقال

برأت المحكمة العسكرية بالناحية العسكرية الأولى في مدينة البليدة الجزائرية، اليوم السبت، كل المتهمين في قضية التآمر على سلطة الدولة والجيش.

وحوكم المتهمون بتهمتي ”المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة“، بعد الكشف عن لقاء مشبوه جمعهم، في 27 آذار 2019، قبل خمسة أيام من تنحي الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

وقال المحامي خالد برغل إن المتهمين، وهم: الفريق محمد مدين (الجنرال توفيق) والسعيد بوتفليقة وبشير طرطاق وزعيمة حزب العمال لويزة حنون، تمت تبرئتهم من التهم الموجهة إليهم في القضية، وفقا لما أورده موقع ”النهار أونلاين“.

وبحسب مصدر قضائي تحدث لوكالة فرنس برس فإن سعيد بوتفليقة سيتم تحويله إلى سجن مدني في انتظار محاكمته في قضايا أخرى تتعلق بالفساد خلال 20 سنة من حكم شقيقه.

    المزيد من أخبار العالم

    القبض على أب وأم أثناء بيعهما طفلهما
    العراق.. القبض على أب وأم أثناء بيعهما طفلهما
    انفجار
    انفجار سيارة مفخخة شمال سوريا
    لقاح مضاد لفيروس كورونا
    لماذا لم يطلب الاتحاد الاوروبي ما يكفي من جرعات اللقاح المضاد لكورونا؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ميشال حايك
    ميشال حايك بتوقعات صادمة لعام 2021 … وهذا ما توقعه لـ صوت بيروت إنترناشونال
    خسوف القمر
    خسوفان وكسوفان.. ظواهر فلكية مذهلة في 2021
    فرانشيسكا سكالينجي
    بالفيديو: معايدة من الشاعرة الإيطالية فرانشيسكا سكالينجي للسوريين