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تبرعات البنك المركزي التركي لضحايا الزلزال ستُدفع من أرباحه في 2022

منذ 4 دقائق
البنك المركزي التركي

البنك المركزي التركي

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قال مصدر مطلع بالبنك المركزي التركي إن تبرعات البنك البالغة 30 مليار ليرة (1.6 مليار دولار) للمناطق المتضررة من الزلزال ستُدفع من أرباح البنك العام الماضي.

وأطلقت تركيا حملة تبرعات لضحايا الزلزال وجمعت في بث مباشر مساء أمس الأربعاء أكثر من 115 مليار ليرة (ستة مليارات دولار) من الأفراد والشركات.

ويحول البنك المركزي أرباحه عن العام السابق إلى الخزانة العامة في شهر أبريل نيسان من كل عام.

ولم يعلن البنك بعد عن أرباحه السنوية لكن اقتصاديين حسبوا من بيانات أولية أن البنك حقق أرباحا العام الماضي تتراوح بين 40 و50 مليار ليرة.

انخفاض الناتج المحلي في 2023

قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تقرير منشور، الخميس، إن التداعيات الاقتصادية المحتملة للزلزال القوي الذي ضرب تركيا قد تسفر عن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة واحد بالمئة هذا العام.

وأضاف البنك أن هذا “تقدير منطقي” بسبب الدفعة المتوقعة من جهود إعادة الإعمار في وقت لاحق من العام والذي سيعوض التأثير السلبي على البنية التحتية وسلاسل الإمداد.

وقالت بياتا يفورتشيك كبيرة الخبراء الاقتصاديين بالبنك لرويترز “أثر الزلزال إلى حد كبير على مناطق زراعية ومناطق تضم صناعات تحويلية خفيفة، لذلك فإن تداعياته على القطاعات الأخرى محدودة”.

وتعرضت تركيا وسوريا المجاورة لزلزال مدمر في السادس من فبراير شباط أودي بحياة أكثر من 41 ألفا وترك الملايين في حاجة لمساعدات إنسانية إذ ظل الكثير من الناجين مشردين في درجات حرارة تقترب من الصفر.

وجرى تعديل توقعات النمو في تركيا، أكبر متلق للتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالانخفاض إلى ثلاثة بالمئة من 3.5 بالمئة في 2023 بدون حساب تأثير الزلزال في هذه التقديرات.

وسجلت الليرة التركية انخفاضا قياسيا جديدا أمس الأربعاء.

    المصدر :
  • رويترز

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