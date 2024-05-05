تبرعات ترامب تتجاوز 76 مليون دولار في أبريل مع تأكيد لدعم الحملة الجمهورية

قالت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب واللجنة الوطنية للحزب الجمهوري أمس السبت 4 مايو/أيار 2024، إنهما جمعتا أكثر من 76 مليون دولار في أبريل نيسان، أكثر من نصفها من مانحين صغار.

وتجاوزت الحصيلة الشهرية لجمع التبرعات المبلغ الذي جمعه كل من ترامب، المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، واللجنة الوطنية للحزب الجمهوري في مارس آذار وكان 65.6 مليون دولار.

وقال كريس لاسيفيتا وسوزي وايلز وهما من كبار مستشاري حملة ترامب في بيان “في حين أن نصف الأموال التي تم جمعها تأتي من مانحين صغار، فمن الواضح أن قاعدتنا اكتسبت زخما. الحزب الجمهوري متحد، والناخبون في جميع أنحاء البلاد مستعدون لإقالة جو بايدن وانتخاب دونالد جيه ترامب”.

وتتفوق الحملة الانتخابية للرئيس جو بايدن المنتمي للحزب الديمقراطي بشكل دائم على حملة ترامب في جمع التبرعات قبل انتخابات الخامس من نوفمبر تشرين الثاني.

يأتي ذلك في الوقت الذي يستضاف فيه ترامب واللجنة الوطنية للحزب الجمهوري اجتماعا في فلوريدا للمانحين والسياسيين البارزين ومنهم المرشحون لمنصب نائب الرئيس.

ومن المتوقع أن يساعد هذا الحدث في دعم الموارد المالية لترامب، التي استنزفتها الرسوم الخاصة بقضاياه القانونية، ولطمأنة المانحين بشأن حالة الحملة حيث يقضي ترامب حاليا الجزء الأكبر من وقته في قاعة محكمة مانهاتن في محاكمته الجنائية بسبب دفع أموال لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز مقابل سكوتها عن علاقة جمعته بها.