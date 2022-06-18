تبون يبحث مع ماكرون تعزيز العلاقات بين البلدين

أكد الرئيسان، الجزائري، عبد المجيد تبون، والفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال مكالمة هاتفية، السبت، على رغبتهما في “تعميق” العلاقات بين البلدين، وفق ما أفادت الرئاسة الجزائرية في بيان.

وتأتي المكالمة عشية الدورة الثانية للانتخابات البرلمانية الفرنسية.

وتحاول فرنسا والجزائر، منذ أشهر، إعطاء دفع جديد لعلاقاتهما بعد طي صفحة الأزمة.

وكانت الجزائر قد استدعت سفيرها في باريس، في أكتوبر ردا على تصريحات لماكرون اعتبر فيها أن الجزائر أقامت بعد استقلالها عام 1962 إثر 132 عاما من الاستعمار الفرنسي، “ريعا للذاكرة” كرّسه “نظامها السياسي-العسكري”.

وعاد السفير الجزائري إلى فرنسا في 6 يناير.

وشدد وزير الخارجية الفرنسي حينها، جان إيف لودريان، خلال زيارة خاطفة للجزائر، منتصف إبريل، على أن “لا غنى” عن التعاون بين البلدين من أجل استقرار المنطقة.

الرئيسان تناولا خلال مكالمتهما، السبت، “العلاقات الثنائية، مؤكدّيْنِ عزمهما على تعميقها.. لا سيما بعد إعادة انتخاب الرئيس ماكرون، لعهدة جديدة”، وفق المصدر نفسه.

كما تناول تبون وماكرون “عدة ملفات، على رأسها ملفَّا الساحل والوضع في ليبيا، إضافة إلى قضايا إقليمية ودولية، ذات الاهتمام المشترك”.

وكان الرئيس الجزائري قد هنأ إيمانويل ماكرون نهاية إبريل بتجديد انتخابه “الباهر” ودعاه إلى زيارة الجزائر لتعزيز العلاقات بعد الأزمة الدبلوماسية الخطرة بين البلدين.