تجار أوروبيون: الجزائر تطرح مناقصة لشراء قمح لين

أفاد تجار أوروبيون اليوم الأحد إن الديوان الجزائري المهني للحبوب طرح مناقصة دولية لشراء كمية من قمح الطحين اللين للشحن إلى ميناءين فقط.

وأضاف المتعاملون أن الجزائر تسعى لشراء 50 ألف طن، لكن الشحن إلى ميناءين فقط يشير عموما إلى أن الكمية ستكون أقل.

والموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار في المناقصة هو غد الاثنين، على أن تظل العروض سارية حتى يوم الثلاثاء المقبل.

والقمح مطلوب للشحن على عدة فترات من مناطق الإمداد الرئيسية، ومنها أوروبا، الأولى بين الأول وحتى 15 أبريل نيسان، والثانية من 16 إلى 30 أبريل نيسان، والثالثة بين الأول وحتى 15 مايو أيار، والرابعة بين 16 إلى 31 مايو أيار، والخامسة بين 16 و30 يونيو حزيران.

وذكر المتعاملون أن الجزائر لم تطلب الشحن في النصف الأول من يونيو حزيران. ويكون الشحن قبل شهر من المواعيد السابقة إذا ما جرى التوريد من أمريكا الجنوبية أو أستراليا.

واشترطت الجزائر، وهي مشتر مهم للقمح من الاتحاد الأوروبي لا سيما فرنسا، تفريغ القمح في ميناء مستغانم و/أو تنس.

كما طرحت الجزائر مناقصة منفصلة لشراء 50 ألف طن من القمح الصلد.