تجار الدم.. حماس تحذر من مؤسسات وشخصيات تدعي جمع التبرعات للقدس وغزة

حذرت حركة المقاومة الإسلامية حماس من التعامل مع من أسمتهم مرتزقة التبرعات وتجار الدم، في بيان هام ينشر لأول مرة بشكل رسمي عن الحركة.

وأسفت الحركة في بيانها مما وصلت إليه بعض مؤسسات الحركة التي استحوذ عليها بعض الأشخاص واتخذوا من تزكيات قديمة لبعض العلماء غطاء لهم، وأملت من المعنيين إيقاف هذه الممارسات المشينة التي تضر بالعمل وخاصة في هذه المرحلة .

وأكدت الحركة أنها بهذا البيان ترفع الغطاء عن هؤلاء الأشخاص والمؤسسات الذين باتوا يشكلون جسماً موازياً للعمل المقدسي بزعمهم خدمة القدس والمسجد الأقصى، وهم في الحقيقة يخدمون مصالحهم الشخصية بعيداً عن القدس وغزة.

وأورد بيان حركة حماس أسماء المؤسسات والشخصيات التي قررت رفع الغطاء والتزكية عنها:

1- المؤسسات التي تم رفع الغطاء عنها:

مؤسسة وقف الأمة، مؤسسة منبر الأقصى، كلنا مريم

2- الأشخاص الذي تم رفع الغطاء عنهم:

سعيد أبو العبد “يزيد النوفل”، فؤاد الزبيدي، سمير سعيد، عبدا الله سمير، خلدون حجازي، أحمد العمري، زيد العيص.

وطالبت الحركة في ختام بيانها المعنيين، بقطع العلاقة مع تلك المؤسسات والأشخاص وعدم تزكيتهم والتعاون معهم.