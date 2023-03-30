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تجدد الاحتجاجات في كينيا.. وتحذير من صراع عرقي

منذ 4 دقائق
عناصر من الشرطة في كينيا- أرشيفية

عناصر من الشرطة في كينيا- أرشيفية

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أشعل محتجون مناهضون للحكومة النار في إطارات سيارات في العاصمة الكينية نيروبي ومدينة كيسومو بغرب البلاد، الخميس، في ثالث جولة من المظاهرات التي ينظمها معارضو الرئيس وليام روتو.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الكيني متظاهرين يرشقون شرطة مكافحة الشغب بالحجارة في منطقة ماثاري الفقيرة في نيروبي.

وانتشرت الشرطة بكثافة بعد أن تطور احتجاج بقيادة زعيم المعارضة رايلا أودينجا يوم الاثنين إلى هجمات متبادلة على ما يبدو بين الجانبين.

وأُضرمت النيران في كنيسة ومسجد مساء الاثنين في حي كيبيرا الفقير في نيروبي وتعرضت ممتلكات تعود لعائلة أودينجا والرئيس السابق أوهورو كينياتا، الذي دعم أودينجا في الانتخابات، للتخريب.

ودعا زعماء دينيون وجماعات حقوق الإنسان إلى الهدوء في أعقاب ذلك، محذرين من اندلاع صراع عرقي كالذي أودى بحياة أكثر من ألف شخص في أعقاب انتخابات عام 2007 المتنازع عليها.

وعبر كيثوري كينديكي المسؤول الكبير في وزارة الداخلية عن المخاوف نفسها في بيان أمس الأربعاء، وتحدث عن “حريق متعمد بدوافع عرقية” في منطقة كيبيرا متعددة الأعراق التي شهدت جانبا من أسوأ أعمال العنف في عام 2007.

وتعهد بعدم التساهل مع المزيد من الاحتجاجات العنيفة، وقال “علينا وقف التدهور” في الأوضاع.

وأعلنت الحكومة مقتل مدنيين اثنين وإصابة أكثر من 130، بينهم 51 من مسؤولي الشرطة في الاحتجاجات منذ الأسبوع الماضي.

ويقول أودينجا، الذي ترشح للرئاسة خمس مرات، إن المظاهرات خرجت للاحتجاج على ارتفاع تكاليف المعيشة والمزاعم بحدوث تزوير في انتخابات العام الماضي.

وطعن أودينجا في فوز روتو، لكن المحكمة العليا أيدت بالإجماع النتيجة.

    المصدر :
  • رويترز

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