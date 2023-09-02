تجدد التظاهرات في إسرائيل احتجاجًا على خطة "الإصلاح القضائي"

تظاهرات في إسرائيل ضد خطة نتنياهو

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء السبت، بأنّ التظاهرات تجددت احتجاجًا على تعديلات الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو في الجهاز القضائي.

وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية: “تجدد المظاهرات ضد خطة تعديل القضاء في جميع المدن للأسبوع الـ 35 على التوالي”.

بدوره، قال موقع “واللا” العبري: “منظمو الاحتجاجات ضد الإصلاحات القضائية يعلنون أن مظاهرة كابلان في تل أبيب ستُجرى بشكل سلسلة بالتنسيق مع الشرطة، وذلك منعًا للازدحام وإغلاق الطرقات”.

وتقول المعارضة في إسرائيل، إن هذه الخطة تمثل “بداية النهاية للديمقراطية”، فيما يردّد نتنياهو أنها تهدف إلى “إعادة التوازن بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية) الذي انتُهك خلال العقدين الأخيرين”.

وتتضمّن الخطة تعديلات تحدّ من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها إسرائيل سلسلة تظاهرات أسبوعية ضد حكومة يرأسها نتنياهو، فقد شهدت تظاهرات ضخمة ضد حكومته السابقة بين عامي 2020 و2021، استمرّت أكثر من 10 شهور.

ووصفت وسائل إعلام دولية وعربية وإسرائيلية حكومة نتنياهو الحالية، التي أدّت اليمين الدستورية في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بأنها “الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل”.