تجدد المظاهرات في إسرائيل ضد التعديلات القضائية للأسبوع 32

تجدد المظاهرات في إسرائيل ضد التعديلات القضائية

تجددت المظاهرات في إسرائيل، مساء السبت، استمرارا للاحتجاجات على تعديلات الحكومة الإسرائيلية في جهاز القضاء.

وأعلنت صحيفة (هآرتس) أن المظاهرات انطلقت مساء اليوم ضد خطة التغييرات القضائية للأسبوع الـ 32 على التوالي.

وشارك سياسيون وقادة أمن معارضون سابقين وحاليين في المسيرات المناهضة لتلك الإصلاحات رغم تجميدها من قبل حكومة نتنياهو خلال الفترة الماضية.

التعديلات القضائية

ويقول الائتلاف القومي الديني بزعامة نتنياهو إن مشروع القانون ضروري لتحقيق التوازن بين أفرع السلطة، لأن المحكمة صارت شديدة التدخل في المجال السياسي.

ويقول المعارضون للتعديلات إن المحكمة تضطلع بدور حاسم في حماية الحقوق المدنية في بلد ليس له دستور وله برلمان من مجلس واحد تهيمن عليه الحكومة.

ويقول المؤيدون إن مشروع القانون يهدف إلى تسهيل الحوكمة الفعالة مع احتفاظ المحاكم بسلطة رقابة قضائية واسعة، في حين يقول المعارضون إن التعديلات تسير بسرعة كبيرة عبر البرلمان، وستفتح الباب أمام الفساد وحالات استغلال للسلطة.

وأثارت الأزمة انقسامات داخل الجيش، وسط مخاوف بين الإسرائيليين إزاء جاهزيته القتالية.